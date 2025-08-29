Прямая угроза телеведущего Владимира Соловьева "дойти до Парижа", прозвучавшая в ответ на резкие слова президента Франции Эммануэля Макрона о России, вызвала серьезную обеспокоенность на Западе и усилила опасения по поводу перерастания конфликта в глобальный. Об этом пишет ирландское издание Irish Mirror, назвавшее происходящее "леденящей атакой на Францию".

Поводом для эскалации стали слова Эммануэля Макрона о "хищнике и людоеде у нашего порога". Эта фраза, как сообщает газета, спровоцировала яростную реакцию в Москве.

"Именно поэтому мы будем на Елисейских полях, — приводит Irish Mirror слова Владимира Соловьева из его телешоу. — А Макрон будет чистить сапоги русскому офицеру".

Издание подчеркивает, что такие заявления воспринимаются особенно остро на фоне обсуждения отправки европейских войск на Украину для поддержания мира — идеи, которую, в частности, поддерживал Париж.

Irish Mirror напоминает, что в последний раз российские войска входили в столицу Франции в 1814 году, и даже приводит популярную легенду о происхождении слова "бистро" от русского "быстро".