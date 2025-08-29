В УПЦ ответили на признание Киевской митрополии, связанной с РПЦ

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) считают недействительным решение властей Украины о признании Киевской митрополии, связанной с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом заявил «Стране.ua» митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) 28 августа сообщила, что провела исследование «о наличии признаков аффилированности» Киевской митрополии УПЦ с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в республике запрещена. Речь идет об РПЦ. УПЦ направили предписание об устранении нарушений, но предстоятель церкви митрополит Онуфрий отказался его выполнять, заявили в ведомстве.

«Киевская митрополия уже не раз заявляла, что то, что чиновники ГЭСС назвали экспертизой устава УПЦ, на самом деле таковой не является», — сказал митрополит Климент.

По его словам, предписанный ГЭСС документ, а также ее приказы не являются основанием считать религиозную общину ликвидированной. В настоящее время суд продолжает рассматривать жалобу митрополии на действия ГЭСС, рассказал священнослужитель.

Митрополит добавил, что ГЭСС подает в суд заключение, сформированное на основании российских, а не украинских документов. То есть, авторы заключения не только не могут доказать его легитимность, но и окажутся перед требованием ответить за попытку легализации документов РПЦ.

В июле Киевская митрополия получила предписание «разорвать связи с Москвой».