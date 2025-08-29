Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность занять место президента Соединенных Штатов, если с главой государства Дональдом Трампом случится «трагедия». Об этом политик сообщил в интервью USA Today.

«Если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил», — подчеркнул он.

Вэнс добавил, что за время пребывания на посту вице-президента США «получил много практики».

В августе Трамп заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

До этого сын президента США Дональд Трамп — младший заявил в соцсети Truth Social, что его отец имеет такие же шансы выиграть следующие выборы, что и проигравшая ему кандидат от демократов Камала Харрис. Сын президента прикрепил к публикации материал телеканала Fox News с прогнозом о шансах республиканцев на президентский пост. В нем вероятность победы Дональда Трампа на выборах 2028 года оценивается в 4%, при том что конституция США запрещает президенту занимать пост более двух сроков подряд.