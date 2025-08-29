МИД Турции подтвердил мирные предложения России, сообщает ИА DEITA.RU.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан подтвердил, что на Аляске в ходе разговора Трампа с Путиным от России прозвучала инициатива передать оставшуюся часть Донбасса для заключения мира. Москва сняла аналогичные требования по Запорожью и Херсону.

Турция заявила, что Россия согласна на передачу ей 30 процентов территории Донбасса, которая все еще контролируется Украиной. А на юге Москве согласна на заморозку линии фронта.

Путин на Аляске инициировал создание послевоенного механизма безопасности. Глава МИДа особенно отметил, что Россия сама озвучила это предложение.

Этот факт «представляет собой действительно поразительный набор условий рамочного соглашения», — заявил Фидан. Его слова цитирует РБК.

При этом он отметил, что после оптимистической встречи на Аляске ряд стран сбили позитивный настрой, не согласившись с российской позицией. Напомним, что наотрез отказался отдавать оставшуюся часть Донбасса Зеленский.

Однако Турция надеется, что Москва и Киев придут к соглашению. Ранее обсуждалась возможная личная встреча Путина и Зеленского, но на сегодняшний день этот вопрос остаётся открытым.