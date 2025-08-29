Французы поддерживают отставку Макрона

По результатам опроса, проведенного компанией Elabe и опубликованного в Financial Times, 67% французов поддерживают отставку президента Эммануэля Макрона. Более того, 72% респондентов считают, что премьер-министр Франции Франсуа Байру также должен уйти в отставку.

По словам источников, близких к президенту, кандидатура Байру висит на волоске, поэтому Макрон готовится к проигрышу на голосовании о доверии правительству 8 сентября.

Политический кризис во Франции становится все более серьезным, и у президента Макрона все меньше шансов его урегулировать, пишет FT. В условиях нарастающего напряжения глава государства может рассмотреть возможность проведения новых выборов, подчеркивается в материале.

Во Франции сделали заявление об отставке Макрона

Напомним, год назад Макрон прокомментировал информацию о своей отставке с поста президента Франции. Тогда он заявил, что не уйдет в отставку независимо от исхода выборов.

Ранее глава французской ультраправой партии «Национальное объединение» Джордан Барделла заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен либо подать в отставку, либо распустить правительство.