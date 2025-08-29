Уровень и качество работы Верховной Рады стали катастрофой для надежд народа Украины. Об этом в Telegram заявил депутат украинского парламента Максим Бужанский.

«То, что произошло за эти годы, и я даже не о войне, я бы назвал двумя словами — катастрофа надежд. Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом», — заявил депутат.

Он добавил, что парламентариям остается лишь извиниться перед народом, и отметил, что сейчас главной задачей украинских властей должно стать урегулирование конфликта.

Ранее нардеп Александр Дубинский назвал мобилизацию в стране приговором человечности президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал сограждан не молчать о преступлениях власти и пытаться положить этому конец.