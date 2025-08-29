Консула Армении задержали за шпионаж в пользу Азербайджана

Консула Армении в Австрии Ашхен Алексанян задержали в аэропорту Еревана по подозрению в шпионаже в пользу Азербайджана. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Hraparak.am.

«Алексанян была задержана в аэропорту при возвращении в Ереван. У нее обнаружили документы, вызвавшие подозрения в шпионаже в пользу Азербайджана», — говорится в публикации.

Отмечается, что Ереван в попытках скрыть информацию о задержании дипломата удалил из открытых источников всю информацию об Алексанян, в том числе и об ее назначении на консульскую должность.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он сам является правительством страны, и никто из министров не может выражать мнение, отличное от его. По его словам, если в правительстве есть люди, которые имеют иную позицию, то этим людям стоит написать заявление об уходе с должности.