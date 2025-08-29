Фотографии Джорджи Мелони оказались на порносайте

Возмущение в Италии вызвал порносайт с подделанными изображениями известных женщин. На сайте были размещены измененные фотографии женщин, в том числе премьер-министра неофашистки Джорджи Мелони, с вульгарными и сексистскими подписями.

© Московский Комсомолец

Порнографический веб-сайт, на котором размещены поддельные фотографии множества известных итальянских женщин, включая премьер-министра Джорджу Мелони и лидера оппозиции Элли Шляйн, вызвал возмущение в Италии, пишет The Guardian.

Фотографии, сопровождаемые вульгарными и сексистскими подписями, были собраны либо из личных аккаунтов в социальных сетях, либо из общедоступных источников, после чего были изменены и опубликованы на итальянской платформе Phica, у которой более 700 000 подписчиков.

Фотографии женщин-политиков из разных партий были сделаны во время митингов, телеинтервью или в то время, когда женщины были в бикини на отдыхе. Кадры были изменены, чтобы увеличить изображение частей тела или предложить сексуальные позы. Они были размещены в “VIP-разделе” сайта.

Скандал, который возродил в Италии споры о женоненавистничестве и гендерном насилии, разразился через неделю после того, как в известной соцсети был закрыт итальянский аккаунт под названием Mia Moglie ("Моя жена"), где мужчины обменивались интимными фотографиями своих жен или незнакомых женщин.

Программа Phica, которая представляет собой искаженную версию жаргонного словечка, обозначающего вагину в итальянском языке, была запущена в 2005 году и, судя по всему, работала беспрепятственно, пока несколько политиков из левоцентристской демократической партии (ДП) не заявили, что подали жалобу в суд. В настоящее время полиция проводит расследование, пишет The Guardian.

По сообщению Corriere della Sera, Джорджа Мелони, чья сестра Арианна также подверглась оскорблению на сайте, не стала комментировать, когда к ней поздно вечером в среду обратились журналисты.

Среди других известных женщин, чьи украденные фотографии были использованы на сайте, - Паола Кортеллези, актриса и режиссер итальянского кассового фильма о домашнем насилии "C'é Ancora Domani" ("Завтра все еще впереди") и инфлюенсер Кьяра Ферраньи, отмечает The Guardian.

Валерия Кампанья, политик от Демократической партии, была одной из первых, кто подал официальную жалобу, побудив нескольких других выступить с заявлением, которое итальянская пресса называет “итальянским #MeToo”. Онлайн-петиция с призывом закрыть сайт собрала более 150 000 подписей.

В своем посте в соцсети в среду Кампанья написала, что она была “возмущена, рассержена и разочарована” и “не могла молчать” после того, как обнаружила, что ее фотографии были опубликованы на сайте без ее согласия.

“Это не просто фотографии в купальнике, а моменты из моей общественной и личной жизни”, - написала она. “Под ними были сексистские, вульгарные и жестокие комментарии. Я не могу молчать, потому что эта история не только обо мне. Она касается всех нас. Речь идет о нашем праве быть свободными, уважаемыми и жить без страха”.

Ее коллеги-политики от Демократической партии Алессия Морани, Алессандра Моретти и Лия Квартапелле быстро последовали ее примеру.

Морани написала в соцсети, что комментарии под ее фотографиями “неприемлемы и непристойны” и “оскорбляют мое женское достоинство”. Она добавила: “К сожалению, я не одинока. Мы должны сообщать об этих группах мужчин, которые действуют бандами и остаются безнаказанными, несмотря на многочисленные жалобы. Эти сайты должны быть закрыты и запрещены. С меня хватит!”

Квартапелль сказала: “Как и многие другие женщины, я стала жертвой онлайн-насилия из-за несанкционированных публикаций на порнофоруме. Я решила дать отпор, подав жалобу. Не только ради себя, но, прежде всего, ради всех других женщин, которые стали жертвами этого насилия”.

Жертвами нападения стали такие правые политики, как Алессандра Муссолини, внучка фашистского диктатора Бенито Муссолини и член ультраправой Лиги, и министр туризма Италии Даниэла Сантанче,.

Мэри Галати, женщина из Палермо, которая является инициатором петиции, как сообщается, дважды подавала официальные жалобы на сайт после того, как узнала, что в 2023 году на нем была опубликована ее фотография, но проблема оставалась в тени, пока политики не высказались.

В петиции ссылаются на исследование, проведенное в 2019 году Миланским университетом, которое показало, что 20% итальянских женщин сталкивались с той или иной формой обмена интимными фотографиями без согласия.

В июле сенат Италии одобрил законопроект, который впервые ввел юридическое определение фемицида в уголовное законодательство, предусматривающее наказание за него пожизненным заключением, а также ужесточение наказаний за такие преступления, как преследование, сексуальное насилие и “порноместь”.

В ответ на скандал с Phica председатель сената Игнацио Ла Русса осудил “онлайн-сексизм с участием большого числа женщин”. Он сказал: “Это очень серьезный вопрос, который вызывает глубокое возмущение, и я надеюсь, что соответствующие власти вскоре установят виновных”.