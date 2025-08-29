Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить еще на пять миллиардов долларов помощь другим странам, в которую входил пункт о «продвижении картин украинских женщин». Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа выделила статьи расходов, которые предположительно являются расточительными. В их числе 24,6 миллиона долларов на устойчивость к изменению климата в Гондурасе, 2,7 миллиона ​​долларов для Южноафриканского фонда демократии, который опубликовал провокационные расистские статьи», — передает газета.

Также американская администрация намерена сократить иностранную помощь, которая включает 3,9 миллиона долларов на продвижение демократии среди ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на Западных Балканах.

Отмечается, что Трамп для этого намерен прибегнуть к редкой процедуре «карманного вето» (pocket rescission), использовав юридически спорный маневр, который не применялся «в течение 48 лет». Он представляет собой запрос, который подается в Конгресс США настолько поздно в течение финансового года, что он выполняется независимо от того, будет ли законодательная ветвь власти предпринимать какие-либо действия.

25 августа Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину. Он отметил, что теперь Вашингтон зарабатывает деньги, поскольку продает оружие странам Североатлантического альянса.