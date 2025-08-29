Новостипосол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил об усилении в Польше неприятия бандеровской идеологии. При этом для местных политических элит нанесение ущерба российской стороне является приоритетным направлением, передает РИА Новости.

По мнению Андреева, несмотря на усиливающуюся общественную критику в адрес бандеровщины, сохраняется четкий политический курс на поддержку Украины в ее конфликте с Москвой.

Он подчеркнул, что негативное отношение к идеям и деятельности Степана Бандеры и его сторонников в Польше всегда было заметным, а в последнее время эта тема вновь стала актуальной. В стране все чаще обсуждают вопрос о запрете символики, связанной с Бандерой, а президент Польши Кароль Навроцкий выступил с предложением законодательно приравнять ее к символике фашистской.

В ответ на вето президента Навроцкого на законопроект о помощи Украине, Андреев подчеркнул, что не стоит переоценивать значимость этого решения. Он отметил, что в ходе предвыборной кампании все ведущие политические партии Польши пришли к согласию о необходимости ужесточения условий поддержки украинских беженцев. По мнению Андреева, нынешние действия президента обусловлены лишь техническими аспектами законопроекта.

Ранее сообщалось, что Польша будет препятствовать интеграции Украины в Европейский союз до тех пор, пока не будут проведены всесторонние расследования событий Волынской резни.