Япония должна поддерживать отношения с Российской Федерацией, пишет Mainichi.

«Россия была и остается нашим соседом. Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, между Москвой и Токио нужно выстроить такие отношения, в рамках которых можно было бы обсуждать значимые для японской стороны вопросы, такие как импорт природного газа из Российской Федерации и переговоры по промыслу рыбы.

Заместитель иностранных дел России Андрей Руденко на встрече с послом Японии Акирой Муто в июне заявил о беспрецедентно низком падении уровня отношений между Москвой и Токио.

Возобновить диалог поможет только отказ Японии от враждебного курса в отношении Российской Федерации из-за ситуации вокруг Украины, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.