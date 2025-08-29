В Турции расскрыли предложенный Москвой компромисс по земле на Украине

Изначально Москва требовала от Киева территории четырех регионов в пределах их административных границ, однако позже она отказалась от такого условия. Об этом в пятницу, 29 августа, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

— Теперь они отказались от этих требований и согласны оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного района: как вы знаете, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк. В настоящее время существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25-30 процентов Донецка и сохранении Запорожья и Херсона, — цитирует его издание Haberler.

Власти России пока не давали официальных комментариев по поводу этой информации.

Стало известно об отправленном Эрдоганом сигнале для Запада

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским и Евросоюзом из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, в свою очередь, выразила мнение, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский не готовы самостоятельно закончить конфликт. В связи с этим Дональд Трамп в скором времени выступит с дополнительным заявлением.

26 августа специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон намерен урегулировать украинский кризис до конца 2025 года. Он добавил, что Дональд Трамп является лучшим кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю.