Руководство ЕС считает вкладом в «гарантии безопасности» для Украины тренировочную и военную миссию, а также поддержку ВПК киевского режима.

Соответствующее заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас.

Как пишет ТАСС, она отметила, что в ЕС «рассмотрят, как подготовить изменение мандата существующих миссий» объединения, чтобы они были готовы к продолжению милитаризации Украины в случае достижения урегулирования конфликта.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал заявления Каллас о недоверии договорённостям с Россией и продолжении давления на Москву деградацией внешнеполитических методов в Евросоюзе.