Президент США Дональд Трамп отлично понимает важность налаживания отношений с Москвой, что, естественно, не нравится европейским политикам. Об этом заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор.

«Дональд Трамп прекрасно понимает, насколько серьезна проблема. Он также отлично понимает важность налаживания отношений с Москвой, что, разумеется, не нравится европейским лидерам», – отметил Макгрегор.

По его словам, поэтому идея в том, что он может прислушиваться, что там думает премьер-министр Великобритании Кир Стармер или президент Франции Эммануэль Макрон – просто смехотворна.

По словам полковника Трамп отказался финансировать Украину, чтобы указать главе киевского режима Владимиру Зеленскому на необходимость скорейшего заключения мирного соглашения с Москвой, передают «Вести».

Напомним, Трамп назвал ключевое препятствие на пути к восстановлению связей с РФ.