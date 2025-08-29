На Украине мобилизовали отца-одиночку, предложив сдать его детей в интернат

Военкомы в подконтрольном Украине городе Запорожье мобилизовали отца-одиночку прямо на блокпосту, а двое его семилетних детей остались одни на обочине дороги. Об этом сообщает местное отделение телеканала «Общественное. Новости».

По данным издания, 28-летний Владимир Страхов один воспитывает близнецов, их мать оставила семью, когда детям было два года.

«Его с детьми сняли с блокпоста, а детей высадили на улице. Он успел мне позвонить», — сказала сестра Владимира, забравшая оставленных детей.

Она рассказала, что в военкомате предложили отдать детей в интернат и отказались дать мужчине повестку на конкретную дату, чтобы он успел оформить отсрочку.

«Сначала сказали: «Мы проверим твои документы и утром отпустим». Больше его никто не отпустил. Я говорю: «Дайте ему повестку, отсрочку на оформление документов». Отвечают: «Нет, пусть идет воюет». Говорю: «А дети куда?». Отвечают: в интернат», — поделилась историей женщина.

По информации «Общественное. Новости», сестра Владимира оформила временную опеку над детьми. Телеканал обратился с запросами в военкомат.