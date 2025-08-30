Около Лас-Вегаса сделали ужасающую находку

Около Лас-Вегаса нашли ужасающую находку
В пустыне около Лас-Вегаса обнаружили останки десятков человеческих тел
Около Лас-Вегаса федеральное правительство проводит расследование в связи с обнаружением свыше ста скоплений кремированных человеческих останков. Находка была сделана неподалеку от проселочной дороги, ориентировочно в часе езды от города.
В штате Невада, неподалеку от Лас-Вегаса, обнаружены многочисленные скопления кремированных человеческих останков.
Об этом сообщает местный телеканал 8 News Now, ссылаясь на собственные источники.
Согласно информации, федеральные органы ведут расследование по факту обнаружения свыше сотни скоплений кремированных останков людей. Находка была сделана возле проселочной дороги, примерно в часе езды от Лас-Вегаса.
Телеканал сообщает, что на месте обнаружения присутствовали кости и пепел, а также, предположительно, остатки обгоревшей плоти.
Бюро по управлению земельными ресурсами инициировало расследование, чтобы выяснить происхождение останков. Следует отметить, что в Неваде отсутствует закон, запрещающий развеивание праха на землях, находящихся в общественном пользовании. Политика BLM допускает развеивание кремированных останков, однако вводит ограничения на их коммерческое распространение.
