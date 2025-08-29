Стало известно об отправленном Эрдоганом сигнале для Запада

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, призывая украинского лидера Владимира Зеленского к продолжению переговорного процесса по урегулированию конфликта, посылает сигнал Западу. Он заключается в том, что Анкара планирует сохранять нейтральную посредническую позицию, рассказал РИА Новости дипломатический источник.

Ранее Эрдоган в разговоре по телефону с Зеленским указал на важность продолжения диалога с РФ. Политик выразил готовность сделать все возможное для организации контактов на высоком уровне.

«Президент Эрдоган подтверждает стратегическую позицию Анкары как потенциального посредника между Киевом и Москвой. Турция позиционируется не только как наблюдатель, но и как активный участник переговорного процесса», — уточнил собеседник агентства.

Эрдоган заявил о готовности реализовать любые мирные инициативы по Украине

По его словам, слова о том, что Турция продолжит вносить вклад в безопасность Украины, имеет важное значение для имиджа Анкары.

В начале августа Реджеп Тайип Эрдоган дал совет Владимиру Зеленскому сформировать рабочие группы для гипотетической встречи с российским главой Владимиром Путиным. Кроме того, турецкий лидер выразил надежду на скорейшее достижение режима прекращения огня.