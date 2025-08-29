Трампа назвали «русским активом»

Португальский лидер Марселу Ребелу де Соуза публично назвал главу США Дональда Трампа «русским активом», обвинив его в поддержке Кремля.

Об этом сообщает RTP.

По мнению португальского лидера, США ведут переговоры якобы исключительно с одной стороной конфликта, игнорируя украинскую сторону.

«Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире объективно является советский актив, или русский. Он работает как актив», — считает де Соуза.

Ранее Трамп во время общения с журналистами в Белом доме объяснил, почему не вводит новые антироссийские санкции.

Он также заявил о возможности «экономической войны» с Россией в случае отсутствия урегулирования на Украине.