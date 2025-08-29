Пока вы спали: планы ЕС по российским активам и подарок Путина Китаю

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Китае рассказали о подарке Путина перед визитом в Пекин

Президент России Владимир Путин привезет на саммит ШОС в Китай подарок. Речь идет о согласии на поставки российских авиадвигателей, пишет РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.

"Столь продолжительный визит в Китай – редкость в истории российской дипломатии, что не только демонстрирует близость российско-китайских отношений, но и привлекает особое внимание благодаря особому "приветственному подарку", преподнесенному Россией перед отъездом Путина", — говорится в публикации.

Отмечается, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов на прошлой неделе выразил готовность поставлять Китаю российские авиадвигатели ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35 в случае такого запроса со стороны Пекина.

СМИ: Трамп считает Киев помехой в отношениях с Москвой

Американский лидер Дональд Трамп считает Киев препятствием для восстановления отношения с Россией и мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский журнал Le Point.

"Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием", — приводит издание слова своего источника.

Вчера журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщил, что президент США недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.

Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России

Сербский президент Александр Вучич заявил, что его страна не станет вводить санкции против России. Однако официальный Белград находится на пути в ЕС, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир TV Pink.

"Я держу ответ только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России. Сербия на европейском пути. Не могу объяснить моему отцу, почему важен европейский путь, не потому что он глуп, он многого достиг, получил высшее образование и так далее, но не могу объяснить им, потому что они больше любят Россию и руководствуются своими эмоциями. Некоторые не хотят слышать реальные аргументы. С другой стороны, те, кто любит только Европу, как им объяснить, почему Россия для нас значима?" - сказал Вучич, уточнив, что речь идет о традиционных отношениях и сотрудничестве.

Он также отметил важность развития отношений с Китаем, так как КНР является "самой быстрорастущей экономикой".

На Украине предупредили о демографической катастрофе

Через пять лет на территории Украины не останется граждан мобилизационного возраста. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник, сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью журналистке Наталье Влащенко.

"У нас будет создаваться одна катастрофическая проблема — демографическая. Если эту ситуацию не поменять, то через пять лет на Украине вообще не будет поколения тех, кого можно будет мобилизовать старше 25 лет. Одни девушки останутся", — сказал политолог.

Как указал Бортник, с территории Украины ежегодно вывозят до 500 тысяч школьников. При этом, пояснил Бортник, Киеву нужно сделать все возможное, чтобы сохранить людей, которых в перспективе можно мобилизовать.

СМИ: ЕС обсуждает перевод активов России в более рискованные инвестиции

ЕС обсуждает планы по переводу российских активов в "более рискованные инвестиции" для получения от них большей прибыли. Предполагается, что полученные средства будут направлены на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

"Брюссель проверяет готовность национальных капиталов переводить активы в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести больше прибыли Украине и усилить давление на Россию", - пишет издание.

Отмечается, что речь идет о всей сумме в почти 200 миллиардов евро замороженных активов. Эти планы министры иностранных дел ЕС обсудят в субботу.