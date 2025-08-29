СМИ: в ЕС рассматривают создание буферной зоны на Украине

Европейские чиновники обсуждают создание буферной зоны в рамках урегулирования на Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять европейских дипломатов.

© Газета.ru

В публикации отмечается, что речь идет о возможности создания 40-километровой буферной зоны между российским и украинским фронтами в рамках мирного соглашения.

Источники издания утверждают, что предложение входит в число нескольких, которые чиновники Европы рассматривают в рамках сценария послевоенного урегулирования или прекращения огня на Украине. США, похоже, не участвуют в обсуждении создания буферной зоны, говорится в публикации.

Численность военных, необходимых для патрулирования границы зоны, также остается под вопросом. Обсуждается от 4 тыс до 60 тысяч военнослужащих, основную часть которых составят французские и британские силы, утверждает Politico.

Накануне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усомнился, что «европейские миротворцы» в итоге появятся на территории республики.

