Вучич заявил о нежелании вводить санкции против России

Сербия не станет вводить санкции против России, но официальный Белград находится на пути в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил президент страны Александр Вучич в эфире TV Pink.

«Я держу ответ только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России», — подчеркнул политик.

Помимо этого, сербский глава отметил важность развития отношений с Китаем, так как он является «самой быстрорастущей экономикой».

26 августа Александр Вучич заявил, что провел долгий и сердечный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

До этого сербский лидер сообщил, что в «кратчайшие сроки» у него состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.