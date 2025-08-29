Вице-президент рассказал о причинах текущих проблем США

Массовый наплыв нелегальных мигрантов на территорию США стал одной из первопричин текущих проблем страны. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Пожалуй, это проблема миграции, - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, какую одну коренную проблему страны он хотел бы решить. - Полагаю, что очень сложно ощущать себя частью единой страны, когда власти приводят десятки миллионов незваных людей <...>. Это также оказывает плохое влияние на зарплаты рабочего класса <...>. И, в-третьих, это [нелегальная миграция] ведет к [росту] преступности и наркотикам".

Вэнс указал, что схожая проблема присутствует и в Европе, где он также выделил вопрос цензуры.

"То, что происходит в Европе, влияет на США и наоборот. Так что я полагаю, что нам надо сделать шаг назад и сказать, что Запад, то есть Европа и США, слишком привыкли к открытым границам и к цензуре. Полагаю, президент [США Дональд Трамп] показал, что если пойти в другом направлении, закрыть границы и по-настоящему дать свободу слова, то можно зарядить страны энергией".

Вице-президент также отметил, что в некоторых европейских странах "вместо того, чтобы обсуждать идеи, определенные европейские лидеры предпочитают заниматься цензурой своих сограждан".

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.