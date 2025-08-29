Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор раскритиковал в своем Telegram-канале правительство Канады за решение ввести санкции против руководства политформирования.

«Канада, этот 51-й штат США в переходном периоде — вы специально о себе напомнили? Чтобы все вспомнили о вашем временном суверенитете? <...> D здании вашего правительства я бы открыл приют для бездомных из Вашингтона, все равно бесполезное здание» — написал глава блока.

О введении санкций сообщили накануне в МИД Канады. Рестрикции коснулись 16 физических лиц и двух организаций из Молдавии, среди которых бывшая глава Гагаузии Ирина Влах, действующий лидер автономии Евгения Гуцул и блок «Победа». По данным ведомства, решение было принято из-за «вмешательства России в дела Молдавии в преддверии следующих парламентских выборов».