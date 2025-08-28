Трамп запретил модернизм в правительственных зданиях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает использовать модернизм при строительстве правительственных зданий. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Текст указа обязывает федеральные здания, в том числе суды и правительственные офисы, «продвигать классическую архитектуру, чтобы чтить традиции, взращивать общественную гордость и гражданственность».

«Отцы-основатели придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы правительственные здания США вдохновляли американский народ. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон лично участвовали в разработке здания Капитолия и Белого дома, устанавливая стандарты, а в 1960-х годах федеральное правительство заменило традиционную архитектуру на модернизм, деконструктивизм и брутализм», — говорится в тексте.

В указе отмечается, что новые здания должны строиться так, чтобы было сразу понятно, что в них работают госучреждения и «с уважением регионального архитектурного наследия».