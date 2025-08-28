Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM

Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Отмечается, что Киев запросил до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. Также в пакет предполагаемой поставки войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы и услуги по технической поддержке и логистике.

Общая стоимость оценивается в 825 миллионов долларов. Указывается, что Киев сможет использовать для оплаты вооружений средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией, а также американской программы военного финансирования Foreign Military Financing.

С помощью сделки США рассчитывают «усилить способность Украины отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону и выполнять задачи по региональной безопасности». При этом подчеркивается, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе».