Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM

Госдеп одобрил сделку по продаже Украине авиационных боеприпасов
Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Украине управляемых ракет воздушного базирования ERAM. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Отмечается, что Киев запросил до 3350 управляемых ракет большой дальности и столько же навигационных систем с защитой от помех. Также в пакет предполагаемой поставки войдут контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы и услуги по технической поддержке и логистике.
Общая стоимость оценивается в 825 миллионов долларов. Указывается, что Киев сможет использовать для оплаты вооружений средства, предоставленные Данией, Нидерландами и Норвегией, а также американской программы военного финансирования Foreign Military Financing.
С помощью сделки США рассчитывают «усилить способность Украины отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону и выполнять задачи по региональной безопасности». При этом подчеркивается, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе».