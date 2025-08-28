Турция заявила об отсутствии даты саммита по урегулированию на Украине

Дата возможного саммита по урегулированию конфликта на Украине пока не определена. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TGRT.

© МИД России

По словам турецкого министра, после саммита на Аляске между Россией и США достигнуто согласие по определенным принципам, однако конкретные механизмы их реализации еще обсуждаются. Фидан отметил, что остается открытым вопрос о формате будущих переговоров — должны ли сначала встретиться лидеры или же делегации должны предварительно решить технические вопросы.

«Есть общее согласие между россиянами и американцами. Обсуждается возможность проведения в будущем саммита для реализации этих договоренностей. Дата этого саммита пока не определена», — сказал Фидан.

28 в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган акцентировал внимание на необходимости возобновления переговорного процесса между Украиной и Россией, предложив содействие в организации встреч на высшем уровне.