Лукашенко сделал неожиданное признание о картошке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ест мало картошки. Видеозапись его слов опубликовал близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что Белоруссия занимала третье место по выращиванию картофеля во времена СССР, но жителей республики тогда все равно в шутку прозвали «бульбашами». По его словам, при такой любви к этому овощу, белорусы всегда умели ее выращивать не только в сельскохозяйственных организациях, но и на личных подворьях.

«Я вам говорил, что мало картошки употребляю», — признался Лукашенко.

При этом он добавил, что периодически отечественные академики подкидывают ему новые сорта картофеля и он смотрит, как они произрастают.