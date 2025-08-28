Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза назвал американского коллегу Дональда Трампа русским или советским активом. Об этом пишет «Россия-1».

По данным телеканала, глава Португалии сделал неожиданное заявление во время выступления в одном из университетов страны.

«Высшим лидером величайшей сверхдержавы в мире, объективно, является советский актив, или русский. Он работает как актив», — разъяснил Марселу Ребелу ди Соуза.

По его мнению, Вашингтон ведет переговоры только с одной из сторон конфликта, исключив из дискуссии и Киев, и Европу.

В Казахстане президента США назвали завербованным КГБ агентом России: «Позывной Краснов»

Напомним, что в июле 2018 года журналист New York Magazine Джонатан Чейт назвал Трампа русским шпионом. По его мнению, американский лидер был завербован в 1987 году, все его встречи с российской стороной фактически являются визитами к кураторам.

В 2019 году экс-заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб выпустил книгу, в которой рассказал, что Трамп «возможно, является российским агентом».