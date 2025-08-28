Волкер: «У Трампа не останется выбора»

Курт Волкер, американский дипломат, занимавший пост спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины в 2017-2019 годах, считает, что президент США Дональд Трамп в конечном итоге будет вынужден оказать серьезное давление на Россию с помощью жестких санкций и военной поддержки Украины, поскольку его нынешние хаотичные дипломатические усилия не приносят результата, сообщает Reuters.

По данным агентства, недавняя попытка Трампа добиться прорыва в переговорах обернулась хаосом и неразберихой. Спецпосланник Стив Уиткофф после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве передал противоречивую информацию о якобы готовности России к "обмену территориями", что вызвало недоумение у европейских союзников. В итоге саммит Трампа и Путина на Аляске 15 августа завершился без каких-либо конкретных соглашений.

Именно этот "провал", по мнению Волкера, заставит президента США изменить тактику.

"Я думаю, что Трамп — это воплощение цитаты Черчилля: "На американцев всегда можно положиться в том, что они поступят правильно, после того как перепробуют все остальные возможные альтернативы", — заявил Волкер.

Он выразил уверенность, что после исчерпания других вариантов у президента США не останется иного выхода.

Белый дом: Трамп недоволен событиями на Украине

"У Трампа действительно не останется выбора", — заключил Волкер, уточнив, что речь идет о "сильном давлении на Путина с целью изменить его позицию с помощью более жестких экономических санкций и военной поддержки Украины".

Напомним, что в Кремле неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в дипломатическом урегулировании украинского конфликта, но с соблюдением интересов России. Также отмечалось, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов и санкций.