В восьми регионах Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога зазвучала в восьми регионах Украины. Соответствующие данные приводятся на официальном ресурсе для оповещения населения страны.

© Global look

Вечером в субботу, 30 августа, вой сирен услышали жители Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Одесской и Днепропетровской областей.

Другая информация к настоящему времени не уточняется.

Ранее сообщалось, что в украинских городах прогремели взрывы. По сведениям, представленным в онлайн-картах украинского министерства цифровой трансформации, речь шла о Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.