В польском городе Радом при подготовке к авиасалону разбился истребитель F-16, погиб пилот.

Об этом сообщает RMF 24.

Катастрофа произошла во время репетиции перед авиасалоном, который должен был пройти 30 и 31 августа.

F-16 на высокой скорости врезался во взлётно-посадочную полосу и взорвался. Пилот не успел катапультироваться и погиб.

На место катастрофы направляется глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Ранее американский истребитель F-35 потерпел крушение около авиабазы Лемур в Калифорнии.