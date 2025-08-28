В Польше при подготовке к авиасалону разбился истребитель F-16
В польском городе Радом при подготовке к авиасалону разбился истребитель F-16, погиб пилот.
Об этом сообщает RMF 24.
Катастрофа произошла во время репетиции перед авиасалоном, который должен был пройти 30 и 31 августа.
F-16 на высокой скорости врезался во взлётно-посадочную полосу и взорвался. Пилот не успел катапультироваться и погиб.
На место катастрофы направляется глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее американский истребитель F-35 потерпел крушение около авиабазы Лемур в Калифорнии.