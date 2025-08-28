Истребитель F-16 ВВС Польши разбился во время подготовки к авиашоу в городе Радом. Пилот погиб. Видео опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в четверг, 28 августа. Самолет принадлежал команде Tiger Demo.

Взлётно-посадочная полоса, в которую врезался истребитель, разрушена, отметили журналисты.

Сырский впервые рассказал о крушении украинского F-16

Летчик, предположительно, не успел воспользоваться системой катапультирования до момента столкновения с землей. Очевидцы отмечают, что самолет перед падением был на малой высоте.

Напомним, что авиакатастрофы с участием военных самолетов производства США этого типа происходили и ранее.

Так, F-16 потерпел крушение в марте 2020 года в пригороде Исламабада во время репетиции в честь Дня Пакистана, в ноябре 2021 года разбился в результате вынужденной посадки на авиабазе Андравида в Греции, в мае 2023 года упал во время тренировочного полета недалеко от военной базы США в Южной Корее.