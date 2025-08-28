Моди захотел встретиться с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди захотел увидеться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет «Лента.ру».

Накануне стало известно, что Си Цзиньпин на фоне введенных США торговых пошлин в марте написал тайное письмо президенту Индии Драупади Мурму.

«Мы будем стремиться придать новый импульс нашему сотрудничеству, расширить масштабы и амбиции наших экономических и инвестиционных связей, а также развивать сотрудничество в области новых технологий, включая искусственный интеллект и полупроводники», — отметил Моди.

Напомним, что саммит ШОС пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Участники встречи обсудят ряд вопросов международной повестки, проведут многосторонние и двусторонние встречи.