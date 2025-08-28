Остановить конфликт на Украине можно только через смену проектности страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Остановить войну можно только через смену проектности Украины и установление добрососедских отношений с соседями», — подчеркнул он.

«Смена проектности» Украины будет означать политическую смерть украинского лидера Владимира Зеленского, отметил Арестович.

Арестович* сделал неожиданное заявление о послевоенной Украине

До этого Арестович говорил о том, что от Украины после завершения конфликта останется «приличная часть».

По словам Арестовича, несколько миллионов украинцев «сумели понести главное поражение — заслонить войной нормальную жизнь». Такие жители Украины, считает он, оправдывают российскими ракетами все беды страны.