Белый дом: Трамп недоволен событиями на Украине

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, как развиваются события на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Трамп недоволен тем, что происходит на Украине. При этом она добавила, что глава Белого дома «не удивлен» последними новостями — атакой ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России.

«Он был недоволен этими новостями, но и не удивлен», — ответила она на вопрос журналистов о последних новостях из зоны конфликта.

Кэролайн также добавила, что Трамп считает президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского «неготовыми» к окончанию конфликта. По ее словам, позже Трамп выступит с соответствующим заявлением.

«Возможно, обе стороны этой войны не готовы к ее прекращению. Президент хочет, чтобы она прекратилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и тоже должны хотеть этого. Думаю, президент позже сделает несколько дополнительных заявлений по этому поводу», — добавила она.

Помимо этого пресс-секретарь Белого дома объявила, что 23 сентября Трамп выступит перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Президент отправится в Нью-Йорк 22 сентября, чтобы 23 сентября выступить на Генеральной Ассамблее ООН», — заявила она.

При этом издание Atlantic сообщает, что Трамп также недоволен Владимиром Зеленским и действиями Европы в рамках конфликта. По его мнению, Украина и ее союзники выдвигают «нереалистичные требования» по урегулированию конфликта.