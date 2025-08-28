Уровень одобрения Милея резко упал после коррупционного скандала

Популярность правительства аргентинского президента Хавьера Милея существенно снизилась после обнародования аудиозаписи, спровоцировавшей антикоррупционное разбирательство. Об этом свидетельствуют данные опросов, опубликованные газетой La Nacion.

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Trespuntozero, поддержка кабинета министров впервые упала ниже 40%. Оценка деятельности администрации Милея как «плохой» или «очень плохой» была дана 57% респондентов, в то время как позитивно о работе правительства отозвались 39,9%. По сравнению с предыдущим исследованием, этот показатель уменьшился на 8,1%.

Опрос выявил, что 15,3% опрошенных, ранее голосовавших за правящую коалицию «Свобода наступает», заявили об отказе от дальнейшей поддержки. Отмечается, что во втором туре президентских выборов 19 ноября 2023 года Милей одержал победу, набрав 55,65% голосов.

Издание отмечает, что снижение рейтинга привело к перемещению Милея на третью строчку в рейтинге политиков, который составляет Trespuntozero. Согласно этим данным, экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая домашний арест в связи с коррупционным делом, и губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисиллоф, представляющий оппозиционный альянс «Союз за родину», получили более высокие оценки респондентов.

Опрос проводился с 22 по 26 августа и охватил 1200 участников.

19 августа достоянием общественности стала аудиозапись, на которой на тот момент глава агентства по делам инвалидов Диего Спагнуоло жаловался на коррупцию. По его словам, в преступную схему были вовлечены сестра президента Карина Милей, занимающая должность секретаря канцелярии главы государства, а также заместитель секретаря по институциональным вопросам Эдуардо Менем.