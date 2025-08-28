Мерц: встречи между Зеленским и Путиным не будет

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского не состоится, предположил в ходе саммита ФРГ и Франции канцлер Германии Фридрих Мерц. Видео опубликовал на Youtube-канале портал DRM News.

Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее сообщил, что Путин готов встретиться с Зеленским, но для этого есть условие: все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

«Безусловно, до встречи Зеленского и президента Путина, как это было между президентом [США Дональдом] Трампом и Путиным на прошлой неделе, дело не дойдет», — отметил Мерц.

Канцлер не посчитал необходимым раскрыть, по какой причине он уверен в том, что встреча лидеров не состоится.

В Госдуме дали совет Мерцу

По данным портала, стороны в ходе саммита планируют обсудить вопросы пошлин со стороны США, европейской обороны, экономической конвергенции.