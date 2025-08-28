Азербайджан сообщил о повреждении посольства страны в Киеве

Здание посольства Азербайджана в Киеве получило повреждения в результате ночных ударов по городу. Об этом Report сообщили в МИД страны.

Там уточнили, что посольство подверглось атакам ракетами и БПЛА 28 августа около 03:00 часов.

«При взрыве одной из ракет зданию посольства Азербайджана в Украине был нанесен ущерб от ударной волны. Некоторые окна разбиты, на крыше консульского отдела образовались трещины», — добавили в МИД.

Отмечается, что среди сотрудников посольства никто не пострадал, диппредставительство продолжает работу.

Захарова прокомментировала ЧП со зданием представительства ЕС в Киеве

Напомним, что в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам. Целями становятся только военные и энергетические объекты Украины.