Прошедшие в августе саммиты по украинскому урегулированию показали тяжёлое положение главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Об этом говорится в статье американского издания Responsible Statecraft, выдержки из которой приводит РИА Новости.

«На прошлой неделе Зеленский покинул Вашингтон без хороших вариантов, два саммита показали, насколько плачевно его положение», – отметили авторы публикации.

По их мнению, прошедшие встречи в этом месяце закончились удручающе для Украины.

«Глава Белого дома Дональд Трамп после них заявил, что страна не будет членом НАТО и ей придётся пойти на уступки, не упомянув никакие четкие американские гарантии безопасности для Киева», – резюмирует американское СМИ.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Responsible Statecraft полагают, что прекращение огня на Украине при отсутствии полноценного мирного соглашения будет иметь в долгосрочной перспективе негативные последствия для Киева и Европы.