Украина вызвала посла Венгрии

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии для вручения ноты протеста после введения Будапештом запрета на въезд украинскому командиру, причастному к инциденту с нефтепроводом «Дружба». Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига в соцсети X.

Ранее Сибига анонсировал «зеркальные действия» в ответ на решение венгерских властей. Конфликт возник на фоне расследования инцидента с нефтепроводом «Дружба», который поставляет российскую нефть в Венгрию.

«Мы подтверждаем наши намерения относительно симметричного ответа на недружественные шаги», — заявил Сибига, комментируя ситуацию.

Еврокомиссия заявила, что нефтепровод «Дружба», неоднократно атакованный украинской армией, не должен подвергаться новым ударам. По информации Reuters, прокачка сырья в Венгрию и Словакию после атаки в ночь на 22 августа уже возобновилась. Тем временем Будапешт ввел ограничения против украинского военнослужащего — этнического венгра, ответственного за удары по нефтепроводу. Владимир Зеленский «возмутился» этим решением, а попавший под санкции военный с позывным «Мадьяр» призвал «засунуть их в задницу».