Глава МИД Италии высказался о сроках окончания СВО

Конфликт на Украине с высокой долей вероятности не завершится в этом году, предположил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом пишет Reuters.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение противостояния на Украине и в секторе Газа.

«Конфликт не закончится так скоро, как некоторые говорили и верили. Не хочу быть пессимистом, но не думаю, что решения будут найдены до конца года», — пояснил Таяни.

Министр заметил, что «если Россия продолжит в том же духе, очевидно, что придётся вводить новые санкции».

В Кремле назвали условие завершения СВО

Напомним, что в ноябре 2024 года Таяни выразил уверенность в том, что конфликт завершится в 2025 году.

Новая администрация Соединенных Штатов продолжит поддерживать Украину и не будет поддаваться влиянию России, предположил тогда министр.