Глава МИД Италии высказался о сроках окончания СВО

В Риме заявили, что конфликт на Украине не завершится в этом году
Конфликт на Украине с высокой долей вероятности не завершится в этом году, предположил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом пишет Reuters.
Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение противостояния на Украине и в секторе Газа.
«Конфликт не закончится так скоро, как некоторые говорили и верили. Не хочу быть пессимистом, но не думаю, что решения будут найдены до конца года», — пояснил Таяни.
Министр заметил, что «если Россия продолжит в том же духе, очевидно, что придётся вводить новые санкции».
Напомним, что в ноябре 2024 года Таяни выразил уверенность в том, что конфликт завершится в 2025 году.
Новая администрация Соединенных Штатов продолжит поддерживать Украину и не будет поддаваться влиянию России, предположил тогда министр.