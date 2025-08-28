В команде Трампа впервые прокомментировали ночную атаку РФ на Киев

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог высказал резкое замечание в адрес России из-за ночной атаки на Киев. Он назвал ее второй по величине за все время конфликта и отметил, что это по его мнению подрывает мирные усилия Вашингтона.

В своем сообщении в социальной сети X (ранее Twitter) Келлогг заявил, что минувшей ночью Россия применила 600 беспилотников и 31 ракету.

Он также обратил внимание на то, что повреждения получили офисы миссий ЕС и Британского совета.

Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным после ударов по Киеву

Келлог назвал произошедшее "вопиющими атаками", которые "угрожают миру, к которому стремится президент США (@POTUS)".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на брифинге журналистам на вопрос об ударе по Киеву, отметил: "Специальная военная операция продолжается. Вы видите, что продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры, причем зачастую по российской мирной инфраструктуре со стороны киевского режима. Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы". Он подчеркнул, что ВС РФ бьют по военной и околовоенной инфраструктуре Украины. При этом глава кремлевской пресс-службы добавил, что Россия «сохраняет заинтересованность» в продолжении переговорного процесса.