Лукашенко пообещал подарить картошку Путину и Си Цзиньпину

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе саммита в Китае подарит именные сувенирные мешки с белорусской картошкой президенту России Владимиру Путину и лидеру КНР Си Цзиньпину. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что Лукашенко подарит мировым лидерам не только белорусскую картошку, но и рапсовое масло.

«Вот я собрал 10 корзин по три мешочка по 5 килограмм. Это завтра в Китай. Я собрал — и каждому президенту [государства-члена ШОС будет передано]. Там подписано все. Льняные мешки», — пояснил глава Белоруссии.

В наборе три сорта картофеля, который выращивается на подворье белорусского президента: «Першацвет», «Бриз», «Гарантия».

Напомним, что весной белорусы в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Позже выяснилось, что в текущем году поставщики переориентировались на поставку картофеля на экспорт, где сложились более выгодные цены.

Лукашенко назвал ситуацию искусственно созданной и потребовал нормализовать ее. Вскоре кабмин доложил, что ситуация исправлена, а в начале июня на прилавках появилась свежая молодая белорусская картошка.