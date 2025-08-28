Названа дата заседания Совбеза ООН по Украине

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоится 29 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на программу работы органа всемирной организации.

По словам дипломатического источника агентства, проведение заседания запросил Киев. Основной темой встречи станет поддержание мира и безопасности на Украине.

28 августа представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским «недавние дипломатические усилия» по урегулированию конфликта.

По словам Дюжаррика, ООН готова поддерживать любые существенные инициативы, направленные на установление прочного мира в Украине. Он отметил, что мир на Украине должен опираться на уважении суверенитета и территориальной неприкосновенности страны, как того требует Устав ООН.