Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным после ударов по Киеву

Несмотря на продолжающиеся удары по Украине, киевский режим готов вести переговоры с Москвой в формате лидеров двух стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

© Вечерняя Москва

— Обменялись мнениями по актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат, — высказался лидер киевского режима.

Он добавил, что вместе с Эрдоганом обсудил вопрос украинских гарантий безопасности, передает Lenta.ru.

Эрдоган выступил с заявлением о переговорах после разговора с Зеленским

26 августа во время встречи с руководителем Службы безопасности Украины Василием Малюком Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжать «активные операции», направленные против России. Он подчеркнул, что Москва якобы «не оставляет других вариантов».

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным еще не запланирована, но российский лидер будет готов к ней при появлении повестки. Он добавил, что Путин проведет переговоры с Зеленским, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.