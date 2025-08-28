Пока есть возможность: мужчины 18-22 лет массово покидают Украину

Потенциальные украинские призывники массово покидают страну на фоне неожиданного решения кабмина — на днях правительство разрешило выезд молодым людям от 18 до 22 лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Журналисты заметили, что менее, чем за сутки, Украину покинули свыше 11 тыс. человек.

На кадрах, опубликованных очевидцами, тысячи молодых мужчин стоят в очередях у пунктов пропуска на границе с Польшей — на КПП Шегини, Краковец, Рава-Русская, Ягодин. Также загруженность отмечена на границе с Венгрией и Молдавией.

Покинувшие страну мужчины публикуют в соцсетях ролики, на которых делятся своим счастьем, рассказывают о дальнейших действиях.

Напомним, что за последние годы Украину покинуло порядка 7 млн человек, в том числе, 1 млн мужчин призывного возраста.

Ранее комбат батальона ВСУ «Днепр-1» Юрий Береза призвал снизить мобилизационный возраст до 18 лет и начать призыв девушек.

По его мнению, молодых призывников следует использовать на тыловых должностях, постепенно вовлекать в военную систему.