В Эстонии уничтожат десятки тысяч свиней

В Эстонии уничтожат почти 30 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы (АЧС). Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что вирус был выявлен на крупнейшей свиноферме Ekseko и ферме Piiskopi.

«Из-за АЧС все свиньи, содержащиеся на фермах, будут уничтожены», — сообщила руководитель Южного региона PTA Инге Сааво.

Речь идет о 28,5 тысячах голов. Большая их часть — 27 тысяч — находятся в Ekseko, еще 1500 — в Piiskopi.

«Массовое уничтожение свиней на ферме Ekseko нарушит всю производственную цепочку и надолго остановит свиноводство. К сожалению, это речь идет о кризисе государственного масштаба, который является крупнейшим в истории свиноводства Эстонии на сегодняшний день», — сказал член правления Maag Agro Прийт Дрейманн.

Он выразил надежду, что власти страны смогут принять оперативные меры для восстановления поголовья на пострадавших от вспышки АЧС фермах.