Житель иранского Абадана во время прогулки на лодке по Персидскому заливу встретил в море огромную китовую акулу. Мужчина бесстрашно спрыгнул в воду, залез на рыбу и исполнил народный танец на ее спине. Видео опубликовал Telegram-канал «Абзац».

После бодрого и веселого танца иранец поблагодарил акулу — погладил ее по голове. Затем слез со спины красивой, мощной рыбы, вернулся в лодку.

Очевидец нападения акулы на россиянина в Египте назвала возможные причины трагедии

Журналисты заметили, что практика езды на китовых акулах широко распространена в макрорегионе. Вместе с тем, ученые и защитники окружающей среды не одобряют подобные трюки.

Ранее американский серфингист Дог Ниблэк сообщил, что несколько секунд продержался на спине колоссальной белой акулы — хищница случайно сбила его с доски и он оказался на ее спине.

«Спина акулы, которая была видна над водой, достигала более трех метров в длину, а ширина была такой же, как его доска», — отметил спортсмен.

Мужчина отметил, что акула после инцидента не стала на него нападать, поплыла дальше, а он смог самостоятельно вернуться на берег.