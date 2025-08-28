Требование Трампа провести новый военный парад в США объяснили

Политолог Антон Орлов в разговоре с Рамблером объяснил требование американского президента Дональда Трампа провести новый военный парад в США.

Ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что Трамп остался недоволен июньским парадом по случаю 250-летия армии США и потребовал провести новое шоу. Отмечалось, что Военно-морские силы (ВМС) США уже начали готовить для него более масштабный парад, который должен пройти этой осенью.

Предыдущий парад вызвал недовольство Трампа по ряду причин. Во-первых, он произвел довольно слабый эффект как на американскую, так и мировую общественность. Во-вторых, президент США был недоволен собой из-за парада в Вашингтоне, так как он принимал активное участие в подготовке и проведении мероприятия. Но, самое главное, Трамп был недоволен теми акциями протеста, которые проходили в день проведения парада – 14 июня. Это был и день 250-летия армии США, и день рождения Трампа. Так что в итоге столь помпезное событие произвело достаточно смазанный эффект. Трамп и его окружение не могут себе этого простить, отсюда и появилось желание провести этой осенью гораздо более мощный парад. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики

Проведением нового парада власти США хотят послать ряд политических сигналов, отметил эксперт.

«Несмотря на то, что Трамп позиционирует себя как «человек мира» и как человек, который заканчивает войны, этим парадом в Вашингтоне хотят продемонстрировать силу американского оружия и показать, что армия США отлично себя чувствует, что в ней используются новейшие технологии и так далее. Кроме того, проведением парада Трамп хочет подать определенный сигнал американской оппозиции, в первую очередь демократам. Наверняка они попытаются провести в этот день новые акции протеста, но, подозреваю, за счет яркости и мощи предстоящего парада эти акции не будут услышаны как американской общественностью, так и мировым сообществом в целом», - сказал Орлов.

Парад ВМС США также будет сигналом для России и Китая, добавил специалист.

«На сегодняшний день российская армия является самой передовой, так находится в условиях боевых действий. Вместе с тем сейчас стремительно растет ядерный потенциал Китая. И Трамп не случайно ранее отмечал, что в течение 4-5 лет Китай догонит США по объему ядерных арсеналов. Поэтому сейчас ему важно продемонстрировать силу. Он прекрасно знает одну простую истину, он знает, что руководитель страны может быть каким угодно, но только не слабым. В противном случае он не будет восприниматься всерьез как своими гражданами, так и лидерами других стран. Так что Трамп, конечно, стремится продемонстрировать силу и показать свой решительный настрой на решение самых разных проблем. Вместе с тем он хочет показать, что за его словами стоит реальная военная мощь. То есть тут речь идет о психологическом давлении как на противников Трампа, так и на его союзников», - заключил эксперт.

