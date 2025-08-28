Владимир Путин готов лично встретиться с Владимиром Зеленским исключительно для подписания полной и безоговорочной капитуляции Украины.

Об этом в интервью изданию «Поглед Инфо» заявил известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснил эксперт, Россия готова закрепить свои позиции и завершить конфликт только на своих условиях. Их уже неоднократно озвучивали представители военнополитического руководства страны, отметил политолог.

Никаких промежуточных вариантов в данной ситуации быть не может, полагает специалист. Кедми также отметил, что у Зеленского уже было много возможностей заключить соглашение на приемлемых условиях.

Однако, уже несколько раз действующая верхушка киевского режима срывала переговоры и отказывалась от уже достигнутых договорённостей. Так что Путин не собирается проводить встречу с Зеленским просто ради встречи, заключил Кедми.